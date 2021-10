Amazon hat eine breitere Kooperation zwischen Behörden und Unternehmen im Kampf gegen Produktpiraterie angeregt. Nötig seien unter anderem bessere Grenzkontrollen sowie ein härteres Vorgehen gegen Produktfälscher in der Einzelhandelsbranche, betonte der weltgrößte Online-Händler in einem Blogeintrag am Montag. Mehr zum Thema Amazon-Betrug: So stahl ein Kunde knapp 300.000 Dollar Amazons neue Homeoffice-Regeln: Jedes Team entscheidet selbst Musk gegen Bezos: ...

