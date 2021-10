Enttäuschende Konjunkturdaten aus China dämpfen zum Wochenstart die Kauflaune auch in Deutschland. Der DAX wird etwa eine halbe Stunde vor der Xetra-Handelseröffnung 0,3 Prozent leichter bei 15.533 Punkten gesehen. In der vergangenen Woche war der Leitindex +0,81% auch dank einer bisher erfreulich laufenden Berichtssaison in nur vier Handelstagen von etwas über 15.000 Punkten wieder bis auf fast 15.600 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...