Die Wiener Börse dürfte am Montag mit Abgaben in den Handel starten, nachdem in China Wirtschaftswachstumsdaten veröffentlicht worden waren. Eine ATX-Indikation tendierte eine Dreiviertelstunde vor Handelseröffnung um 0,42 Prozent tiefer. So hat der Aufschwung der chinesischen Wirtschaft im dritten Quartal deutlich an Fahrt verloren. Wie das Pekinger Statistikamt mitteilte, wuchs die zweitgrößte Volkswirtschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...