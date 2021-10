DJ Fulminanter Start ins neue Geschäftsjahr: Avaya präsentiert das "Composable Enterprise" an der GITEX 2021

Wien/Zürich/Dubai (pts007/18.10.2021/09:00) - * Avaya präsentiert die jüngsten Innovationen für Finanzdienstleister bis hin zu Government * Modularität und Konfigurierbarkeit des "Composable Enterprise" machen Unternehmen bis zu 80 Prozent schneller in der Umsetzung neuer Angebote * Mit der "Total Experience" stellt Avaya ihre Vision der Verschmelzung von Customer Experience, Employee Experience und User Experience vor

Avaya (NYSE: AVYA), ein weltweit führender Anbieter von Kommunikations- und Contact-Center-Lösungen, startet an der GITEX 2021 mit einem Feuerwerk an Innovationen in das neue Fiskaljahr. Nach einer konstanten Phase des Wachstums während der gesamten Pandemiezeit steht Avaya erneut mit wegweisenden Innovationen, Plattformen und Ökosystemen in Cloud-Geschwindigkeit am Start.

Die Highlights aus der Produktentwicklung werden an der GITEX, dem grössten Tech-Event des Jahres 2021 von 17. bis 21. Oktober in Dubai, live sowie virtuell ( https://bit.ly/3aGeQXi ) dem globalen Markt vorgestellt. Im Fokus: "Composable Solutions", Lösungen, welche sich individuell zusammenstellen lassen, um situativ und schnell den neuen Kundenwartungen gerecht zu werden.

Composable Enterprise: Modularität und Komponierbarkeit fördern kundenzentrierte, digitale Geschäftsmodelle

Die stetige Optimierung der Kunden- und Mitarbeitererlebnisse ist für Unternehmen rund um den Globus zu einem der wichtigsten Differenzierungsfaktoren geworden. Da sich die Anforderungen von Kunden und Mitarbeitenden jedoch ständig ändern, stehen Firmen vor der Herausforderung, mit den bestehenden Technologien Schritt zu halten. Die Analysten von Gartner (1) sagen dem Composable Enterprise einen Marktvorsprung voraus: Die Modularität und Konfigurierbarkeit mache Unternehmen 80 Prozent schneller in der Umsetzung neuer Angebote. Agile Methoden und Design Thinking fördern die flexible Denkweise und beschleunigen das Tempo. Mit Avaya OneCloud macht Avaya die Bahn frei für Best-of-Breed-Apps, welche die bestehenden Lösungen um neue KI-gestützte Erfahrungen in der Geschwindigkeit der Kunden erweitern.

Total Experience: Der Baukasten für zukunftsweisende Kundenerfahrungen

An der GITEX 2021, dem grössten globalen Tech-Event des Jahres, wird Avaya ihre Vision von "Total Experience" vorstellen: Die Verschmelzung von Customer Experience, Employee Experience und User Experience mit allen Kanälen und Prozessen. Ziel der Total Experience ist es, traditionell isolierte Disziplinen wie CX, EX und UX zu vereinen, um damit ein besseres Gesamterlebnis zu erreichen - und die Lücke zwischen Kundenerwartung und Kundenerlebnis zu schliessen. Avaya OneCloud, die KI-gestützten Erlebnisplattform, ermöglicht es, jene Lösungen modular zusammenzustellen, um den Trend zur Total Experience in Cloud-Geschwindigkeit zu dynamisieren.

Experience Builders: Die Transformations-Beschleuniger der digitalen Welt

Zudem stellt Avaya seine "Experience Builders" vor, ein globales Ökosystem aus Avaya-Experten, Partnern und Kunden, welche die digitale Transformation beschleunigen. Ziel ist es, die Schnittstellen-Ökosysteme zu einem Gesamtsystem zu verbinden, um die Erfahrungen der Mitarbeitenden und Kunden zu verbessern.

"Wenn Kund:innen heute mit Unternehmen in Kontakt treten, erwarten sie einfache, nahtlose und schnelle Erfahrungen. Kann ein Unternehmen dieses nahtlose Erlebnis nicht bieten, suchen sie nach dem nächsten, das dazu in der Lage ist. Mit den Avaya OneCloud-Lösungen und den Experience Builders, die wir auf der GITEX 2021 vorstellen, haben Unternehmen Zugriff auf jene Module, welche die Kundenerlebnisse in die Zukunft führen und die Kundenbindung nachhaltig fördern", sagt Nidal Abou-Ltaif, Präsident bei Avaya International und Gastgeber seitens Avaya an der GITEX 2021.

Best Practice von Healthcare über Finance bis E-Commerce

Die Tech-Innovatoren von Avaya werden die Gelegenheit nutzen, um an der GITEX ihre Innovationen aus den Geschäftsfeldern Finanzdienstleistungen, eCommerce, Healthcare, Customer Experience und Government vorzustellen, die Leistungs- und Zukunftsfähigkeit des "Composable Enterprise" zu demonstrieren und Unternehmen für den Erfolg in der API-Economy zu rüsten.

* Digital Customer Journey: Digitales Onboarding unter Berücksichtigung der Regulatorien bei Banken und Finanzdienstleistern, begonnen bei der Social-Media-Kampagne über den Webchat bis hin zum Onboarding und Upselling.

* Proaktives Customer Engagement im E-Commerce: Integration von digitalem Marketing mit dem Customer Experience Center unter Einbindung von Social Media, Wissensmanagement, KI und CPaaS-Technologien für eine digitale Reise von der Kundenakquise bis zur Steigerung des Marktanteils.

* Proaktive Betrugserkennung: Zusammenführung von Avaya OneCloud, KI und Schnittstellen für automatisierte Betrugserkennung, orchestrierte CRM-Aktivitäten und Benutzer-Authentifizierung durch Stimmbiometrie.

* Impfstoffüberwachung mit IoT: Integration von Temperaturüberwachungsgeräten in Avaya OneCloud, um Echtzeitdaten und -einblicke bereitzustellen.

* Digitale Patientenversorgung: Das benutzerfreundliche Patientenerlebnis mit KI-basierten Chatbots, modernen Apps und Avaya Spaces.

* Der Arbeitsplatz der Zukunft: Kombination von Lösungen, welche Aufgaben, Terminplanung, Besprechungen, Berichte und vieles mehr in einer Sicht abbilden. Dies steigert nicht nur die Zufriedenheit der Mitarbeitenden, sondern auch ihre Produktivität um bis zu 50 Prozent.

Die Demos werden weltweit in über 100 Märkte übertragen. Kunden, Partner und Interessenten können Avaya von 17. bis 21. Oktober 2021 am Messestand in der Zabeel Hall im Dubai World Trade Centre besuchen oder der Live-Übertragung beiwohnen. Der Live Broadcast für die Länder Deutschland, Schweiz und Österreich findet am 21. Oktober 2021 von 14 bis 15 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldelink: https://bit.ly/3aGeQXi

Weiterführende Informationen: * (1) Top Strategic Technology Trends for 2021, Gartner * GITEX Global: https://gitex.com/

Über Avaya Der Erfolg von Unternehmen wird von guten Kundenerfahrungen bestimmt. Die Kommunikation ist dabei ein grundlegender Faktor. Jeden Tag basieren Millionen dieser Erfahrungen auf unseren Lösungen. Wir gestalten die Zukunft der Zusammenarbeit mit Innovationskraft, starken Partnerschaften und bringen Ihre Kommunikation auf die Höhe der Zeit. Wegweisende Cloudlösungen aus unserem Multi-Cloud-Application-Ecosystem ermöglichen individuelle, intelligente und benutzerfreundliche Kunden- und Mitarbeiterkommunikation, die dazu beiträgt, strategische Ziele und gewünschte Ergebnisse zu erreichen. Gemeinsam stärken wir mit exzellenten Kundenerlebnissen Ihr Business - Experiences that Matter. Besuchen Sie uns: https://www.avaya.com/de

