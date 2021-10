Das technische Bild im Deutschen Aktienindex hat sich in der vergangenen Woche entscheidend für diejenigen Anleger verbessert, die auf ein Kaufsignal nach der 1.000-Punkte-Korrektur gewartet haben. In Kombination mit der Aussicht auf weiterhin überzeugende Zahlen aus der Berichtssaison sorgt dies für gute Stimmung auf dem Börsenparkett. Heute Morgen allerdings trüben schwächere Wirtschaftsdaten aus China die Stimmung etwas ein, die damit auch für einen eher verhaltenen Start an der Frankfurter Börse ...

