Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, das Schreckgespenst der Inflation nimmt immer deutlicher Konturen an, was sich in steigenden Preisen vor allem bei Baustoffen, Energie und Lebensmitteln niederschlägt. Aktuell errechnet sich eine Teuerungsrate von 4,1% gegenüber dem Vorjahr. Das entspricht dem höchsten Wert seit 1993. Gleichzeitig bleiben die Zinsen auf einem Rekordtief,...

Den vollständigen Artikel lesen ...