Steigende Preise an allen Fronten, eine Energiekrise in vielen Ländern, dazu Abstufungen der Wirtschaftsprognosen für das Gesamtjahr 2021 und ein Herannahen des Endes der übermäßigen Versorgung der Finanzmärkte durch die Notenbanken: Dennoch sind die Aktienmärkte in der letzten Woche gewaltig gestiegen, auch bei unserem Dax ging es seit dem Tief vom 6. Oktober nun schon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...