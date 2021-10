Das Berliner Startup gehört nun zur Shell-Gruppe und will mit Laternen-Ladesäulen punkten. Das soll den Stadtbewohnern die Elektromobilität schmackhaft machen. Die Sache hat jedoch einen Haken. Ubitricity kennt hierzulande kaum jemand, obwohl das Unternehmen aus Berlin stammt. Es betreibt nach eigenen Angaben das größte öffentliche Ladenetz in Großbritannien. Das Besondere an den rund 2.700 Ladepunkten: Sie sind weitgehend in die bestehende Straßeninfrastruktur integriert: in Laternenmasten und Poller etwa. Das gilt auch außerhalb der britischen Inseln, wo der Anbieter weitere 1.500 ...

