Realcube GmbH: Kooperation mit xpecto für mehr ESG-Transparenz auf dem Immobilienmarkt

München, 18. Oktober 2021

Im Rahmen der Internationalen Immobilienmesse Expo Real in München haben Realcube und xpecto die verstärkte Zusammenarbeit im Ökosystem beschlossen. Beide Unternehmen sehen in der künftigen Kollaboration ein gro?es Potenzial für ihre Kunden der Immobilienbranche.

«Viele Immobilienunternehmen besitzen ein sehr diversifiziertes Gebäudeportfolio über verschiedene Nutzungsarten, Regionen und Länder. Dabei entstehen vielfältige Schnittstellen zu Property Managern, Dienstleistern und anderen Beteiligten. Durch das zentrale Datenmodell und die Konsolidierung der Ergebnisdaten aller unterschiedlichen Parteien in einem Datenstamm werden mit Realcube signifikante Produktivitätssteigerungen und glaubhafte ESG-Berichte im Immobilienmanagement möglich», sagt Dr. Uwe Forgber, CEO und Gründer von Realcube. Neuer Partner in diesem Ökosystem wird nun der Software-Anbieter xpecto.

Datenfluss auf verschiedenen Ebenen

xpecto bietet mit seinen Produkten xpectoPro und aifExpert Softwaresysteme für die Finanzierung und Verwaltung von Sachwerten. Mit immoExpert liegt zudem eine spezialisierte Verwaltungs-, Monitoring- und Managementoberfläche für Immobilienunternehmen vor. In Zusammenarbeit mit der xpecto-Produktfamilie werden Portfolio-Analysen, das Risikomanagement sowie wichtige behördliche Meldeverfahren abgedeckt.

«Die neue Zusammenarbeit von Realcube und xpecto ermöglicht den Fluss von Daten in beide Richtungen: Auf der einen Seite können Immobilienunternehmen alle Daten ihrer Dienstleister in Form von Dashboards einsehen. Andererseits können auch die Dienstleister auf die nötigen Stammdaten der entsprechenden Immobilien zugreifen», erklärt Harald Elsperger, Geschäftsführer der xpecto AG.

xpecto und Realcube bringen ESG-Transparenz

«In Zukunft werden alle Finanzanlagen, Immobilieninvestments eingeschlossen, ein ESG-Reporting erstellen müssen. Großinvestitionen werden künftig diese wichtigen Kriterien berücksichtigen. Durch die Verbindung von Realcube mit immoExpert von xpecto sind in Zukunft diese nötigen Daten sofort verfügbar und können für jede Immobilie, für jede Investition und für jeden einzelnen Anleger aufbereitet werden», ergänzt Forgber.

Über Realcube: Realcube ist die Cloud-Plattform für eine smarte und flexible Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft. Sie vereint die Kraft von Daten und einem stetig wachsenden Angebot innovativer Partner und Anwendungen für eine neue Art der Business Intelligence. Durch ein standardisiertes Datenmodell, den API-first-Ansatz und den Realcube App Store stellen Immobilienbesitzer und -betreiber ihr individuelles IT-Ökosystem zusammen - 100% maßgeschneidert, flexibel und sofort einsatzbereit. Daten fließen ungehindert und in Echtzeit über den gesamten Lebenszyklus von Bestandsimmobilien. Immobilienunternehmen nutzen damit erstmals die vollständige Datenbasis ihrer Portfolien. Durch die neue Transparenz und KI-gestützte Korrelationen werden Entscheidungen in Echtzeit und Vorhersagen über zukünftige Entwicklungen möglich. Realcube-Kunden schöpfen das volle Potenzial der Digitalisierung aus und steigern als Resultat den ROI und den Shareholder Value. Die Plattform ist seit 2018 im Einsatz. Immobilienunternehmen managen darüber bereits mehr als 45.000 Einheiten. Ansprechpartner: Mathias Rinka Public Relations media@realcube.com www.realcube.com +49 177 555 91 15 Stollbergstr. 22 80539 München

Über xpecto:

xpecto sind die xpecto talonec GmbH und die xpecto AG, die mit über 50 Jahren gemeinsamer Markterfahrung für professionelle Software-Systeme in der Finanz- und Kapitalanlagebranche stehen. Die Produkte entlang der Wertschöpfungskette von AIFs, Vermögensanlagen und anderen Anlageformen unterstützen bei der Vertriebs- und Organisationssteuerung sowie bei der Verwaltung von alternativen Investmentfonds oder Spezialanlagen wie beispielsweise Direktinvestments, Nachrangdarlehen oder Genussrechten etc.

Ansprechpartner: Harald Elsperger Geschäftsführer Harald.Elsperger@xpecto.com +49 89 7455 860 www.expectotalonec.com Ergoldinger Str. 2a 84030 Landshut Ende der Pressemitteilung

