Eine weitere Investition in der Geschichte von Antin seiner Investitionen in Plattformen erneuerbarer Energien und Unterstützung des Wandels für eine saubere Energiezukunft

Antin Infrastructure Partners (Ticker: ANTIN ISIN: FR0014005AL0), eine der weltweit führenden Firmen für Infrastrukturinvestitionen, gab heute bekannt, dass von Antin verwaltete Mittel in eine endgültige Vereinbarung zum Abkauf eines Mehrheitsanteils an Origis Energy, einer großen vertikal integrierten Plattform für erneuerbare Energien in den USA, von ihrem CEO und Präsidenten Guy Vanderhaegen und der Global Atlantic Financial Group eingeflossen sind. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung, den Aufbau und den Betrieb von Solar- und Speicherkraftwerken sowie die verteilte Energieerzeugung konzentriert. Guy Vanderhaegen wird weiterhin einen erheblichen Anteil am Unternehmen haben und das Unternehmen leiten.

Origis Energy wurde 2008 gegründet und blickt auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz in der Entwicklung von 130 Solar- und Speicherprojekten zurück. Antin wird Origis Energy mit zusätzlichem Kapital und Ressourcen unterstützen, während es seine in Auftrag gegebene Pipeline ausbaut, die zu einer der größten in den USA zählt und klare Einblicke in seinen Wachstumsplan der nächsten Jahre bietet. Das Unternehmen wird seine Geschäftstätigkeiten ausweiten, um seine langfristigen Entwicklungsversprechen einzulösen, seine Betriebs- und Wartungsdienste zu erweitern und seine Position als Schlüsselakteur im Energiewandel zu stärken.

Durch die Entwicklung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien befindet sich Origis Energy an der Spitze von Unternehmen, die zur Dekarbonisierung beitragen. Seine Solar- und Speicherprojekte bieten eine saubere Alternative zu Energiequellen, die auf fossile Brennstoffe angewiesen sind, womit Verbrauchern geholfen wird, die Nettotreibhausgasemissionen zu senken, und der Wandel hin zu einer Wirtschaft mit geringen CO2-Emissionen gefördert wird. Der USA-weite Energiewandel, der durch politische Maßnahmen auf nationaler und bundesstaatlicher Ebene unterstützt wird, generiert weiterhin starkes Marktwachstum für Vermögenswerte im Solar- und Speicherbereich.

Die Transaktion, die durch seinen Fund IV ausgeführt wird, ist die dritte Investition von Antin in den US-Markt und erfolgt im Zuge seiner Expansion im nordamerikanischen Infrastrukturbereich nach der Eröffnung seiner Niederlassung in New York 2019.

Kevin Genieser, Senior Partner bei Antin Infrastructure Partners, der die Transaktion leitete, erklärte: "Wir freuen uns, mit dem gesamten Team von Origis Energy in dieser wichtigen Wachstumsphase des Unternehmens zusammenzuarbeiten. Origis Energy setzt die jahrzehntelange Erfolgsbilanz von Antin bei der Investition in Plattformen erneuerbarer Energien und der Unterstützung des Wandels hin zu einer sauberen Energiezukunft fort. Diese Transaktion steht in gutem Einklang mit den eigenen ESG-Zielen von Antin.

Guy Vanderhaegen, CEO und Präsident von Origis Energy, fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr, mit Antin Infrastructure Partners zusammenzuarbeiten, um unsere Wachstumsgeschichte fortzusetzen. Mit dieser Unterstützung können wir fortfahren, aus dem schnell wachsenden Markt der erneuerbaren Energien in den USA Kapital zu schlagen, der von einem förderlichen regulatorischen Umfeld und günstigen technischen Grundlagen profitiert.

Anup Agarwal, Chief Investment Officer der Global Atlantic Financial Group, kommentierte: "Wir freuen uns, an der großartigen Erfolgsgeschichte von Origis Energy teilzunehmen in erster Linie als Investor in seine Solarprojekte und danach als größter externer Anteilseigner des Unternehmens. Guy hat ein erstklassiges Team aufgebaut, das seinen Fokus auf die Schaffung der höchsten Dienstleistungs- und Abwicklungsstandards legt, die Origis Energy für den steten langfristigen Erfolg angesichts der zunehmenden Nachfrage nach einer Versorgung mit sauberen Energien gut positioniert haben."

Origis Energy wurde von Onpeak Capital (einem führenden Finanzberater) und Goldman Sachs (Finanzberater) sowie Norton Rose Fulbright (Rechtsberater) beraten. Antin Infrastructure Partners wurde von der Scotiabank und Wells Fargo Securities (Finanzeberater) sowie Latham Watkins (Rechtsberater) beraten.

Der Abschluss wird Ende 2021 nach Eingang der üblichen behördlichen Genehmigungen erwartet.

Über Antin Infrastructure Partners

Antin Infrastructure Partners ist eine unabhängige Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Infrastrukturinvestitionen. Sie unterhält Niederlassungen in Paris, London und New York, befindet sich im Mehrheitsbesitz ihrer Partner und beschäftigt über 150 Fachkräfte. Im Visier von Antin stehen Mehrheitsbeteiligungen an Infrastrukturunternehmen in den Sektoren Energie und Umwelt, Telekommunikation, Transport und soziale Infrastruktur. Die Gesellschaft verwaltet Vermögenswerte in Höhe von 19,9 Milliarden Euro und hat seit ihrer Gründung Investitionen in 28 Unternehmen getätigt. Atin ist an der Euronext Paris im Compartment A notiert (Ticker: ANTIN ISIN: FR0014005AL0).

Über Origis Energy

Origis Energy ist eine führende Plattform für erneuerbare Energien in den USA mit einer wachsenden Pipeline von Solar und Speicherprojekten. Mit seinem Hauptsitz in Miami sowie regionalen Niederlassungen in Austin und Sand Diego beschäftigt Origis 105 Mitarbeiter in seinen Teams für Entwicklung, Maschinenbau/Beschaffung/Konstruktion, Betrieb und Wartung, Finanzierung und Buchhaltung. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und wird von seinem CEO und Präsident Guy Vanderhaegen geführt. Origis betreibt derzeit 2 GW Solar- und Speicherkapazitäten und verfügt über eine umfassende Projekt-Pipeline mit 20 GW Kapazität.

