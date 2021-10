Zürich (ots) -Die Etops Group AG um Pius Stucki hat mit Almir Adrovic und Markus Paszt die Selli AG gegründet. Nach einem Jahr im Stealth-Modus leitet das Start-Up eine neue Ära ein, um Vertriebsanwendern mit selbstlernenden, humanoiden KI-Produkten mehr Effizienz, Wachstum und letztlich mehr Work-Life-Harmony zu ermöglichen. Mit der bereits bestehenden Web-Lösung "move", richtet sich das Angebot zunächst branchenübergreifend auf das Unternehmensgeschäft, mit dem Fokus auf Banken und Versicherungen. Bis 2023 soll ein Sales-Eco-System etabliert werden, welches insbesondere mobile Applikationen und Use Cases für alle Business-Anwender unterstützt. Neben den bestehenden Standorten in Cham, Zürich und Bratislava, werden weitere internationale Standorte folgen."Bis 2023 wollen wir mit unseren Vertriebsinnovationen das Leben von Hunderttausenden Verkäufern verändern. Egal wo auf der Welt und in welcher Branche", sagt Mitgründer Almir Adrovic. Langfristiges Ziel sei es, Vertriebsanwendern ihren ganz persönlichen Sales Hero an die Seite zu stellen, der jederzeit über alle Kanäle und an jedem Ort auch über kontextbezogene Sprachdialoge verfügbar ist.Mit der etablierten Etops Group AG um Pius Stucki und Memo Dener im Rücken, wird die Selli AG von den Digitalisierungsexperten Almir Adrovic und Markus Paszt, beide zuvor im Vorstand der axeed AG und langjährig in der Geschäftsleitung der Axon Insight AG tätig, geleitet. Zu den ersten Kunden zählen renommierte Versicherungsunternehmen und Banken aus Deutschland sowie der Schweiz.Pressekontakt:echolot public relationsPhilipp Nisster+ 49 0711 99014-86nisster@echolot-pr.deOriginal-Content von: Selli AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159333/5048891