Um 11:42 liegt der ATX TR mit -0.05 Prozent im Minus bei 7614 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +5.30% auf 33.75 Euro, dahinter Polytec Group mit +1.06% auf 8.59 Euro und Lenzing mit +0.83% auf 109.5 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15514 ( -0.60%, Ultimo 2020: 13719). - ATX TR zu einem 800. Jahrestag in der Wien-Geschichte wieder knapp auf Rekordkurs- Rosgix ab morgen ohne Österreich-Aktie, EVN wird ersetzt- Erste Entscheidungen beim 9. Aktienturnier by IRW-Press stehen fest- PIR-News: Valneva, Andritz, UBM, Research zu Porr, RHI Magnesita, A1 Telekom Austria- Unser Robot sagt: Telekom Austria, Porr, AT&S und weitere Aktien auffällig, Andreas Klauser führt den 2. Tag im CEO-Ranking- Smeil Nominierungen 2021: Value Shares, Invest ...

