Der auf Medizintechnik fokussierte Konzern hat im Q3 4,2 Mrd. € erlöst, ein Rückgang um 7,6 % auf vergleichbarer Basis. Der vergleichbare Nettogewinn stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 279 Mio. auf 442 Mio. €. Auf operativer Ebene war die Entwicklung entgegengesetzt: Die bereinigte EBITA-Marge, die PHILIPS in den Vordergrund stellt, sank von 15,5 auf 12,3 %.



Wichtiger: Der Auftragseingang mit einer bereinigten Zunahme um 17 % sowie + 47 % unbereinigt. Der Unterschied liegt in zurückgezogenen Bestellungen aufgrund einer Rückrufaktion im Bereich Beatmungsgeräte. Der Neuanstieg zeigt, dass Vertrauen wieder aufgebaut werden konnte.



Kurzfristig entscheidend: Für das Gesamtjahr erwarten die Niederländer nur noch ein vergleichbares Umsatzplus im niedrigen einstelligen Prozentbereich sowie eine leichte Verbesserung der EBITA-Marge.



Die Reaktion an der Börse (Amsterdam): Anfangs - 3 %, inzwischen nur - 0,9 %. Pessimisten werden sich weiter von PHILIPS trennen.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



