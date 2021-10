EURUSD hat am Montag bis zum 50% Fibonacci-Retracement des am Dienstag vor einer Woche gestarteten Aufwärtsimpulses korrigiert und durchbrach bei dem darauf folgenden Abpraller das lokale Hoch (1,1594), sodass das Paar eine neue Aufwärtsbewegung einleiten könnte. Um den Aufwärtstrend im Stundenchart zu bestätigen, müsste das Hoch der Vorwoche, das am Donnerstagmittag bei 1,1624 erreicht wurde, durchbrochen werden. Unterhalb des Tagestiefs (1,1571) könnte die Korrektur fortgesetzt werden. Quelle: ...

