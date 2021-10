Nordex -0.73% PixelInvestment (THREEEGY): Alle reden von grüner Energie ... ... und meinen dabei Wasser-, Solar- und Windkraft. Dabei hat die Windkraft schon bewiesen, dass sie recht zuverlässig (Windkraftanlagen On- und Off-Shore) sein kann. Wären da nicht die riesigen Anlagen, die manch einer als "optische Umweltverschmutzung" ansieht. Wenn die grüne Wende gelingen soll, dann müssen wir uns wohl oder übel an die Windkrafträder gewöhnen. Genauso aber ist nun endlich die Zeit gekommen, dass die Politik ihre vollmundigen Versprechen in die Tat umsetzt (evtl. die neue Bundesregierung). Noch ist das enorme Potenzial der Windkraft bei der Aktie von NORDEX kaum eingepreist. Ein langer Atem kann hier auf jeden Fall nicht schaden. Also den Wind äh die Luft ...

