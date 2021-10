DJ Neue Personalie bei Yumy Bear Goods Inc. für den Expansions- und Wachstumskurs.

Personalentscheidung bei Yumy Bear Goods Inc. stellt die Weichen, um die Qualität für das bevorstehende signifikante Wachstum in der kommenden Periode sicherzustellen. Bei Yumy Bear Goods Inc. (ISIN: CA98872H1010; WKN: A3CRG9) überschlagen sich die Ereignisse! Nach der wichtigen Personalie Paul Eleizegui, der seit kurzem mit seiner Expertise das Unternehmen nach vorne bringt, verstärkt nun auch Alexandra Tan, die ehemalige Regulierungsexpertin von Daiya Foods Inc., das Board des Shooting Stars aus dem Bereich vegane Süßigkeiten.

Sie soll das bevorstehende signifikante Wachstum in der kommenden Periode sicherstellen. Als Koordinatorin der Qualitätssicherung und Spezialistin für Regulierungsangelegenheiten wird Frau Tan eng mit dem Führungsteam von Yumy Bear zusammenarbeiten, indem sie aufsichtsbehördliche Unterstützung für die F&E- und QS-bezogenen Prozesse bereitstellt, um sicherzustellen, dass das Produkt allen notwendigen Richtlinien für den nationalen Vertrieb in Großhandelsunternehmen entspricht.

Frau Tan hat in den letzten 12 Monaten mehrere F&E-Innovations- und kontinuierliche Verbesserungsprojekte über Stage Gate (von der Idee zur Kommerzialisierung) geleitet. Während dieser Zeit hat Frau Tan Teams durch zahlreiche regulatorische Hürden geleitet und geschult, während sie die Einhaltung der aktuellen CFIA (FDR)- und FDA (CFR)

-Vorschriften managte und Produkte an vorgeschlagene Änderungen anpasste.

"Wir freuen uns, Alexandra im Team zu begrüßen. Wir sind zuversichtlich, dass ihre Erfahrung, Leidenschaft und ihr Einfallsreichtum für Yumy Bear von großer Bedeutung sein werden. Durch die Nutzung ihrer umfassenden Kenntnisse im Bereich der Regulierungsbehörden sollten wir in der Lage sein, unsere Geschäfte in Kanada schnell auf große Einzelhändler auszuweiten", so Erica Williams, Chief Executive Officer des Unternehmens.

"Ich freue mich sehr, einem Unternehmen beizutreten, das die Entschlossenheit hat, authentische Better for You Candy zu kreieren, die ebenso lecker wie hochwertig sind", sagte Frau Tan. "Yumy Bear passt nicht nur zu meinen Kernwerten, sondern ist innovativ, einzigartig und bereit für großes Wachstum. Zusammen glaube ich, dass wir den Verbrauchern die besten gering zuckerhaltigen und pflanzenbasierten Gummis auf dem Markt anbieten können. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Yumy Bear und dem Unternehmen dabei zu helfen, eine allseits bekannte Marke zu werden" Die Aktie versucht sich derweil an einem spannenden Turnaroundversuch, der durch diese ausgezeichnete News noch einmal erheblich an Dynamik gewinnen sollte. Der Tigersprung auf den Key-Point 2 Euro könnte unmittelbar bevorstehen. Ein Bruch dieser Widerstandslinie würde sofortiges Anschlußpotential bis auf 2,50 Euro freisetzen. Der Titel besitzt immenses Upside-Feeling. Wir raten zum Einstieg! Yumy Bear Goods Inc. wurde von Erica Williams, einer bekannten Fitnesstrainerin und Athletin, gegründet und ist eine von Frauen geführte Functional Food-Company, die köstliche vegane Gummibonbons in Bärchenform mit niedrigem Zuckergehalt zu einem günstigeren Preis als die Konkurrenz herstellt und hierbei dem Konsumenten gleichzeitig ein überragendes Geschmackserlebnis bietet. Williams brachte Yumy Bear an den Start, nachdem sie eine Marktlücke für gesunde Alternativen zu etablierten Süßigkeiten im Premium-Bereich identifiziert hatte.

Über Yumy Bear Goods Inc.

Yumy Bear Goods Inc. ist ein Süßwarenunternehmen. Das Unternehmen bietet gesunde zuckerarme Süßwaren auf Pflanzenbasis an. Die Gesellschaft hat ein Portfolio von gelatinefreien Süßigkeiten entwickelt, die aus Zutaten ohne gentechnisch veränderte Organismen (GVO) hergestellt werden und eine entsprechende Rezeptur enthält. Das Unternehmen verwendet kein Soja, Gluten, Nüsse, Milchprodukte, Eier, Zuckeralkohole und künstliche Süßstoffe in seinen Produkten.

