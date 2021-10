Baden-Baden (ots) -Tennis der Extraklasse auf dem heiligen Rasen im Wimbledon hautnah miterleben, einmal als VIP zu einem Spiel des FC Bayern inklusive Backstage-Tour durch die Allianz Arena oder ein Segelflug mit Red Bull Air Race Pilot Patrick Strasser - das alles und noch vieles mehr ist dank der riesigen Charity-Aktion von United Charity, Europas größtem Charity-Auktionsportal, und der Österreichischen Sporthilfe möglich!Auf www.unitedcharity.de werden aktuell über 70 einmalige Sport-Highlights für den guten Zweck versteigert, darunter zahlreiche VIP-Erlebnisse bei den spannendsten Events aus Fußball, Wintersport, Tennis oder Motorsport. Auch die größten Sport-Stars um die Tennis-Ikonen Roger Federer und Novak Djokovic, Ski-Legende Marcel Hirscher oder Formel 1-Star Max Verstappen stiften ganz persönliche Sammlerstücke zugunsten der Österreichischen Sporthilfe. Mitgeboten werden kann noch bis zum 28. Oktober unter https://www.unitedcharity.de/Specials/Krone-Sporthilfe-Charity-Auktion - der gesamte Erlös wird ohne Abzüge an die Sporthilfe gespendet!United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke zugunsten von Kindern in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 11,5 Millionen Euro gesammelt. Die Auktionserlöse werden zu 100 Prozent an gemeinnützige Projekte und Einrichtungen weitergeleitet, vorwiegend an Kinderhilfsprojekte.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel: +49 7221 366 8703Fax: +49 7221 366 8709Mail: team@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78160/5049191