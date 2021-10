Mit der Fakuma in Friedrichshafen startete die Vertriebspartnerschaft der Grafe Gruppe, Blankenhain, mit der Schweizer Polynova Group mit Sitz Risch-Rotkreuz, offiziell. Die Schweizer Vertretung ist auf die Distribution und Produktion von hochwertigen technischen Kunststoffgranulaten spezialisiert und seit mehr als 20 Jahren am Markt aktiv. Auch wenn es im Alpenland bereits Masterbatchhersteller gebe, so der Vertriebsexperte, verfüge jedoch niemand über das Know-how, Compounds und Masterbatches ...

Den vollständigen Artikel lesen ...