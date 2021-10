Euskirchen (ots) -LogoEnergie ist Service-Champion 2021. In der Untersuchung "Service-Champions" von ServiceValue, Goethe-Universität Frankfurt am Main und der Tageszeitung Die Welt belegt LogoEnergie einen Platz im Gold-Medaillenrang. Damit wird dem bundesweit tätigen Energieversorger ein sehr guter Kundenservice bescheinigt. In der Kategorie Ökostromanbieter belegt LogoEnergie den fünften Platz.Die Studie wurde 2021 bereits zum elften Mal durchgeführt. Ihr zugrunde liegt eine breit angelegte Kundenbefragung, bei der über 1,9 Millionen Kundenurteile zu insgesamt 4.196 Unternehmen aus 384 Branchen berücksichtigt wurden. Darin wird der sogenannte Service Experience Score ermittelt, der den erlebten Kundenservice abbildet und vergleichbar macht. Im Gold-Medaillenrang befinden sich die 300 Unternehmen mit der höchsten Kundenzufriedenheit. "Wir freuen uns sehr über unsere Auszeichnung als Service-Champion 2021", sagt LogoEnergie Geschäftsführer Alessandro Lanfranconi. "Damit wird uns ein weiteres Mal bestätigt, dass wir ausgezeichneten Kundenservice bieten, der sich sehen lassen kann."Weitere Informationen zur Studie: https://servicevalue.de/ranking/service-champions-deutschland/Pressekontakt:LogoEnergie GmbHSebastian Zimer02251 708-7502presse@logoenergie.deMünsterstraße 953881 Euskirchenwww.logoenergie.deOriginal-Content von: LogoEnergie GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112162/5049298