Das staatliche Verkehrsunternehmen ist von der umstrittenen Technik überzeugt. Unabhängige Beobachter zweifeln allerdings an der Sicherheit des Systems. Mehr als 25.000 Menschen hätten das bereits am ersten Tag genutzt, teilte das staatliche Verkehrsunternehmen am Samstag in der russischen Hauptstadt mit. "Unsere Erwartungen sind übertroffen worden", sagte der für Verkehr zuständige Vize-Bürgermeister Maxim Liksutow. Die umstrittene Technologie war zuvor seit Anfang des Jahres getestet worden. "Um in die U-Bahn einzusteigen, brauchen Fahrgäste ...

