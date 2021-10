Das Dresdner Wasserstoff-Unternehmen will mit dem Geld seine ersten Gigafabriken errichten. Zu dem Investoren-Konsortium gehören Lightrock, Planet First Partners, Carbon Direct Capital Management, HydrogenOne Capital sowie bestehende Partner.Für die Industrialisierung seiner Elektrolyse-Technologien hat das Dredner Unternehmen Sunfire von einem Investoren-Konsortium insgesamt 109 Millionen Euro eingesammelt. "Wir werden mit den Geldern aus der Serie D unsere beiden Elektrolyse-Technologien in den industriellen Maßstab überführen und die ersten Gigafactorys errichten", so Sunfire-CEO Nils Aldaq. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...