Beugt die SEC sich endlich dem Druck der Anleger? Die rapiden Entwicklungen der vergangenen Monate im Krypto-Sektor könnten dazu beigetragen haben. Lange hat es gedauert, nun ist es wohl endlich so weit. Der erste Bitcoin-ETF könnte bereits heute in den USA an den Start gehen. Das geht aus einem überarbeiteten Prospekt von Proshares hervor, das der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission (SEC) vorliegt. Wenngleich die Börsenaufsicht den Bitcoin Strategy ETF (BITO) noch nicht formal genehmigt hat, ist die aktualisierte Version ...

