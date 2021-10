Wipag, ein Hersteller von Recycling-Compounds in Open-Loop- und Closed-Loop-Verfahren, hat einen neuen Geschäftsführer. Jens Kaatze ist seit 1. Oktober 2021 Teil der Geschäftsführung des Unternehmens der Otto Krahn Gruppe. In über 20 Jahren hat Kaatze in verschiedenen leitenden Positionen bei Covestro eine strategische Expertise in einem internationalen Umfeld aufgebaut und verfügt über sehr gute Kenntnisse des globalen und insbesondere auch des europäischen Kunststoffmarktes."Jens Kaatze ist ein ...

