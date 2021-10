Der DAX ist in der abgelaufenen Woche um über 2% angesprungen. Hoffnung keimt auf, unterstützt von positiven Q-Zahlen aus dem Bankensektor. DAX: Großer Optimismus - Inflation beherrschbar Die Probleme, die noch in der Vorwoche für fallende Kurse gesorgt hatten, wurden plötzlich als "beherrschbar" betrachtet - vielleicht, so die aufkeimende Hoffnung, klappt es ja doch mit ...

