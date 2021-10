Powell war der erste schwarze Aussenminister in der Geschichte der USA und als Viersterne-General Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte während des Golfkriegs von 1991.Washington - Colin Powell, der erste schwarze Aussenminister in der Geschichte der USA und als Viersterne-General Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte während des Golfkriegs von 1991, ist tot. Er verstarb im Alter von 84 Jahren an den Komplikationen einer Covid-19-Erkrankung, wie seine Familie auf Facebook mitteilte. Powell sei vollständig geimpft gewesen, hiess es.

