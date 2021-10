Die Berliner Smartphone-Bank N26 hat bei Investoren über 900 Millionen US-Dollar eingesammelt und ist mit dieser Finanzierungsrunde zum wertvollsten Fintech in Deutschland aufgestiegen. Satte 900 Millionen US-Dollar bekommt die deutsche Neobank N26. Die Bewertung des Startups betrage nun über neun Milliarden Dollar, teilte das Unternehmen am Montag in Berlin mit. Diese Zahlen liegen rund zehn Prozent über den Werten, die vor einer Woche von mehreren Medien vorab berichtet wurden. N26 ist nach der fünften Finanzierungsrunde jetzt das zweitwertvollste deutschen Startup hinter ...

