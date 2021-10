(shareribs.com) New York 18.10.2021 - Toyota hat in den vergangenen Monaten immer wieder Schlagzeilen mit einer Kampagne gegen E-Autos gemacht. Nun ändern die Japaner ihre Haltung. Der Autobauer Stellantis und LG Energy Solutions wollen Batterien in Nordamerika bauen. Der japanische Autobauer ist in den vergangenen zwanzig Jahren Vorreiter bei Hybrid-Antrieben gewesen und hat wesentlich zum Erfolg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...