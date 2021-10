Das als reiner Aktienfonds konzipierte Sondervermögen richtet seine Titelauswahl an ausgewählten Nachhaltigkeitszielen der UN aus.Mit einer globalen Ausrichtung und einer Streuung über mehrere Themen bietet der Fonds, der von der Perspektive Asset Management AG (Frankfurt) gemanagt wird, den Zugang zu einer Reihe von Nachhaltigkeitsthemen. Die Aktienauswahl ist eng auf die UN-Nachhaltigkeitsziele abgestimmt und umfasst eine Auswahl der 17 Sustainable Goals (SDGs). Ein Anlageschwerpunkt adressiert Ziele in den Bereichen Demographie, Bildung und Gesundheit, also den SDGs 3 und 4. Das Fondsmanagement mit Gabriele Hartmann und Patrick Petermeier erwartet unter Hinweis auf UN-Berechnungen, dass bis 2030 die Zahl der Über-60-Jährigen in den Industrieländern die Zahl der Unter-25-Jährigen übersteigen wird. "Dies hat große Auswirkungen auf unsere Gesellschaft und ihre Bedürfnisse. Einhergehend mit der steigenden Lebenserwartung der Bevölkerung nimmt das Bewusstsein für die Gesundheit und die Ernährung zu."

