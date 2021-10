Der EuroStoxx50 fällt um 0,75 Prozent auf 4151,40 Punkte, nachdem er allein in der Vorwoche um mehr als 2,5 Prozent gestiegen war.Paris / London - Ein überraschend langsames Wirtschaftswachstum in China hat die Anleger an den Börsen in Europa am Montag vorsichtiger gestimmt. Nach der jüngsten Kurserholung gaben die wichtigsten Aktienindizes nun nach. Der EuroStoxx 50 fiel um 0,75 Prozent auf 4151,40 Punkte, nachdem er allein in der Vorwoche um mehr als 2,5 Prozent gestiegen war. Der französische Cac 40 sank zum Wochenstart...

