AKTIENMÄRKTE (18.38 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 4.151,40 -0,75% +16,85% Stoxx50 3.607,17 -0,58% +16,05% DAX 15.474,47 -0,72% +12,80% FTSE 7.203,83 -0,42% +11,97% CAC 6.673,10 -0,81% +20,21% DJIA 35.284,60 -0,03% +15,28% S&P-500 4.482,38 +0,25% +19,34% Nasdaq-Comp. 14.971,19 +0,50% +16,16% Nasdaq-100 15.236,34 +0,59% +18,22% Nikkei-225 29.025,46 -0,15% +5,76% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 169% -30

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,26 82,28 -0,0% -0,02 +71,9% Brent/ICE 84,56 84,86 -0,4% -0,30 +66,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.765,25 1.767,61 -0,1% -2,36 -7,0% Silber (Spot) 23,25 23,31 -0,2% -0,06 -11,9% Platin (Spot) 1.037,70 1.059,95 -2,1% -22,25 -3,1% Kupfer-Future 4,72 4,73 -0,2% -0,01 +34,0%

Steigende Marktzinsen drücken auf den Goldpreis.

Auch bei den Ölpreisen scheint nach dem jüngst rasanten Anstieg erst einmal die Luft raus, auch wenn Beobachter mit einer weiteren Verteuerung des schwachen Goldes rechnen. Es gebe keine Anzeichen für eine baldige Entspannung der Energiekrise in China und auch der Rest Nordasiens und Europas kämpfe mit knappen Energievorräten - besonders bei Erdgas, heißt es.

FINANZMARKT USA

Erholt von den Anfangsverlusten zeigen sich die US-Börsen im Verlauf, auch wenn gestiegene Marktzinsen in den USA in Verbindung mit schwachen Konjunkturdaten aus China und den USA die Kauflust etwas dämpfen. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt leidet unter den jüngsten Lockdowns, massiver Stromknappheit mit galoppierenden Preisen und einer lahmenden Bauwirtschaft. Das chinesische BIP-Wachstum hat sich im dritten Quartal stärker verlangsamt als ohnehin befürchtet. Die Industrieproduktion enttäuscht noch deutlicher. In den USA sorgt die gesunkene Industrieproduktion im September für lange Gesichter. Zillow geben um 9 Prozent nach. Das Immobilienunternehmen erklärte, dass es für den Rest des Jahres keine Häuser mehr kaufen werde. Es befinde sich "jenseits der operativen Kapazität". Nach erfolgreichen Studienergebnissen zu einem Corona-Impfstoff ziehen die ADR-Titel von Valneva um über 32 Prozent an. Oyster Point Pharma steigen um 3,2 Prozent. Die Pharmagesellschaft hat eine Zulassung in den USA erhalten. Dagegen hat die FDA dem Revance-Mittel DaxibotulinumtoxinA zur Behandlung von Zornesfalten per Injektion die Zulassung zunächst verweigert. Revance Therapeutics brechen um gut 41 Prozent ein. Den Daumen gesenkt hat die Behörde auch über ein Lungenhochdruck-Mittel von Mannkind (-19%). Die Aktie des Entwicklungspartners United Therapeutics sinkt um rund 2 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

23:30 AU/BHP Group, Produktionsbericht 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine Daten mehr angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Börsen sind mit Verlusten in die Woche gestartet. Im Handel war von Gewinnmitnahmen nach der kleinen Rally der Vorwoche die Rede. Fundamental belasteten enttäuschende Wachstumszahlen aus China bei zugleich weiter anziehenden Rohstoffpreisen. In den kommenden Tagen nimmt die Berichtssaison weiter Fahrt auf. Für die Konzerne im breiten Stoxx-600-Index erwarten Analysten eine deutliche Erholung der Gewinne vom Corona-Dämpfer des Vorjahresquartals. Allerdings schätzen sie, dass die Gewinne rund 10 Prozent niedriger ausgefallen sein könnten als in der zweiten Periode. Der stärkste Rückgang wird bei Autoherstellern und Finanzunternehmen erwartet. Für den Autosektor ging es um 1,9 Prozent nach unten. Auch die Aktien von Luxusgüterherstellern lagen sehr schwach im Markt. Hintergrund waren die enttäuschenden Wirtschaftsdaten aus China. LVMH gaben 2,2 Prozent nach, Kering 2,4 Prozent, Hugo Boss 2,1 Prozent oder Burberry 1,9 Prozent. Geschäftszahlen zum dritten Quartal legte Philips vor. Die Aktien gaben 3,1 Prozent ab. Im Blick stand der gesenkte Ausblick. Playtech haussierten um fast 60 Prozent und schlossen damit knapp unter den gebotenen 680 Pence. Das Unternehmen hatte der Übernahme durch Aristocrat Leisure zugestimmt. Umicore verloren 3,9 Prozent. Das Unternehmen wurde beim Ausblick vorsichtiger.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:10 Uhr Fr, 17:21 Uhr % YTD EUR/USD 1,1618 +0,1% 1,1579 1,1603 -4,9% EUR/JPY 132,75 +0,2% 132,29 132,47 +5,3% EUR/CHF 1,0719 -0,0% 1,0713 1,0714 -0,8% EUR/GBP 0,8458 +0,3% 0,8438 0,8432 -5,3% USD/JPY 114,27 -0,0% 114,24 114,17 +10,6% GBP/USD 1,3734 -0,1% 1,3724 1,3761 +0,5% USD/CNH (Offshore) 6,4262 -0,1% 6,4357 6,4333 -1,2% Bitcoin BTC/USD 61.874,01 +2,0% 62.391,76 59.798,01 +113,0%

Der Dollar gibt mit den schwachen US-Daten leicht nach, auf Tagessicht bewegt er sich aber kaum - der Dollarindex stagniert.

Bitcoin ist derweil unverändert gefragt, gestützt vom anstehenden Debüt eines ETF auf die Kryptowährung, der erstmals am Dienstag an der Nyse gehandelt werden soll. Überdies erwägt das auf digitale Zahlungen spezialisierte Unternehmen Square den Aufbau eines Bitcoin-Schürfsystems.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte haben sich mehrheitlich mit leichten Abschlägen gezeigt. Getrübt wurde die Stimmung von schwachen Konjunkturdaten aus China. Die Anleger setzten indessen darauf, dass Peking der Wirtschaft unter die Arme greifen werde. Etwas Rückenwind kam zudem von der Wall Street, wo die gut angelaufene Berichtssaison zuletzt für ein freundliches Umfeld gesorgt hat. Die Börse in Schanghai gab nur knapp nach. In Hongkong verlor der Hang-Seng-Index etwas deutlicher. Anleger hofften auf Wirtschaftsstimuli durch die Regierung. Bergbauwerte setzten ihre Stärke angesichts erhöhter Kohlepreise aufgrund der sektorweiten Angebotsknappheit fort. Nur leicht nach unten ging es auch in Tokio. Etwas Unterstützung kam hier vom weiter schwachen Yen, von dem vor allem exportorientierte Werte profitierten. Der Dollar war am Freitag erstmals seit November 2018 wieder über die Marke von 114 Yen gestiegen. Toyota Motor legten 2,3 Prozent zu. Die Aktie des Ölkonzerns Inpex gewann 4,9 Prozent - gestützt von den weiter steigenden Ölpreisen. Der Kospi in Seoul büßte ebenfalls leicht ein, womit eine dreitägige Gewinnserie ihr Ende fand. Die Aktie des Schiffsbauers Hyundai Heavy Industries verlor 3,3 Prozent, nachdem die Lockup-Periode nach dem IPO abgelaufen war. Die Titel des Stahlproduzenten Posco gaben 2,6 Prozent nach. Hier drückte die Sorge, dass die Nachfrage aus China nachlassen könnte. Die Börse in Sydney verzeichnete indessen leichte Aufschläge. Hier stützten die weitere Aufhebung von lokalen Corona-Restriktionen und die Erholung an der Wall Street.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

DEKA

Die Sparkassen-Fondstochter Deka Investment zieht sich weiter aus dem Vertrieb von staatlich geförderten Riester-Produkten zur Altersvorsorge zurück. Der Riester-Fondssparplan Deka-Bonusrente soll künftig nicht mehr vertrieblich unterstützt werden. Der Riester-Fondssparplan Classic wird bereits seit August 2017 nicht mehr unterstützt. Zuerst hatte das Magazin Capital berichtet.

DEUTSCHE BAHN

Die Deutsche Bahn (DB) will über 400 Millionen Euro in ein neues Instandhaltungswerk für ICE-Züge im nordrhein-westfälischen Dortmund investieren. In dem neuen Werk sollen bis zu 500 neue Arbeitsplätze entstehen. Der Baubeginn ist für das Jahr 2025 geplant, der Betrieb soll im Jahr 2027 beginnen. In dem CO2-neutral betriebenen Werk sollen täglich bis zu 17 ICE-Züge überprüft und repariert werden.

N26 sammelt über 900 Mio USD ein - Bewertung oberhalb 9 Mrd USD

N26 hat in einer Finanzierungsrunde mehr als 900 Millionen US-Dollar eingesammelt. Wie die Berliner Digitalbank weiter mitteilte, erhöht sich durch die Finanzierungsrunde die Bewertung auf mehr als 9 Milliarden Dollar (7,8 Milliarden Euro). Zuvor hatte die Bank sich mit der deutschen Finanzaufsicht Bafin auf neue Einschränkungen geeinigt.

SOLARISBANK

Die Berliner Solarisbank bereitet sich auf ihren Börsengang (IPO) vor. Im dritten Quartal 2022 könnte es so weit sein, sagte Vorstandschef Roland Folz dem Handelsblatt. "Bis zur Jahresmitte wollen wir IPO-ready sein", sagte er. Der Börsengang wäre der mit Abstand größte eines deutschen Finanztechnologie-Start-ups seit vielen Jahren. Die Solarisbank wird derzeit den Angaben zufolge mit 1,4 Milliarden Euro bewertet.

AMAZON

Der Online-Händler Amazon will den zu erwartenden Ansturm im Weihnachtsgeschäft mit einem Heer von Saisonkräften bewältigen. Wie der Konzern mitteilte, will er in den USA 150.000 Saisonkräfte einstellen. Bei den Stellen handelt es sich vor allem um Tätigkeiten im Lager und in der Auslieferung.

SKODA

Der Autohersteller Skoda muss seine Produktion wegen des Mangels an Halbleitern unterbrechen. Wie die Volkswagen-Tochter mitteilte, hat sie fast die gesamte Fertigung in Tschechien für zwei Wochen ausgesetzt.

MASERATI

Die Stellantis-Tochter Maserati verschiebt wegen der globalen Halbleiterknappheit die Markteinführung eines neuen Modells um mehrere Monate. Der Luxuswagenhersteller teilte mit, er sei nicht in der Lage, genügend Autos zu produzieren, um die erwartete Nachfrage zu decken.

MICROSOFT

Mehrere hochrangige Microsoft-Führungskräfte waren Informanten zufolge schon vor 2019 mit unangemessenem Verhalten von Bill Gates gegenüber Mitarbeiterinnen konfrontiert - und nicht erst seit dem Brief einer Microsoft-Ingenieurin 2019, in dem sie über eine Affäre mit Gates berichtete, der seinem Ausscheiden aus dem Board vorausging.

TOYOTA/STELLANTIS

Sowohl Toyota als auch die Jeep-Mutter Stellantis wollen unabhängig voneinander Batteriefabriken in den USA errichten. Mit ihren Investitionen reihen sich die Autohersteller ein in die jüngsten Großinvestitionen in der Branche mit dem Ziel, den Verkauf von Elektroautos anzukurbeln. Die von der US-Regierung festgelegten strengeren Ziele für die Kraftstoffeffizienz in Verbindung mit umfassenderen Bemühungen weltweit veranlassen derzeit Automobilunternehmen, insgesamt Dutzende von Milliarden Dollar in neue Fabriken für Elektroautos und die dazugehörigen Batterien zu investieren.

VOLVO CARS

Volvo rechnet bei seinem geplanten Börsengang an der Nasdaq Stockholm Ende des Monats mit einer Bewertung von fast 20 Milliarden Euro. Wie der schwedische Automobilhersteller im Besitz der chinesischen Zhejiang Geely Holding mitteilte, erwartet er einen Marktwert von 163 bis 200 Milliarden schwedischen Kronen (16,1 bis 19,8 Milliarden Euro), Die Schätzung basiert auf der Preisspanne für die neuen Aktien, die auf 53 bis 68 schwedischen Kronen je Aktie festgesetzt wurde.

