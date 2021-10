Die Kursgewinne beim EUR/USD in der vergangenen Woche bis in den unteren Bereich der Marke um 1,16 haben nachgelassen. Aus technischer Sicht deutet das Paar auf einen Einbruch auf 1,14 hin, berichten die Volkswirte der Scotiabank. Renditedifferenzen werden den Euro unter Druck setzen "Da die EZB-Vertreter in ihren politischen Aussichten generell dovish ...

Den vollständigen Artikel lesen ...