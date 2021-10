Mit einer Wertbestimmung in Höhe von 5,5 Mrd. USD zementiert Deel seine Position als am höchsten bewertetes Unternehmen im globalen Bereich Einstellungen, Zahlungen und Compliance

Deel, das Unternehmen für Einstellungen aus der Ferne, das weltweit Karrierehindernisse aus dem Weg räumt, hat heute den Erhalt einer Serie-D-Finanzierung in Höhe von 425 Millionen USD bekanntgegeben, womit sich der von dem Unternehmen aufgebrachte Gesamtwert auf über 630 Millionen USD erhöht. Mit der neuesten Finanzierungsrunde beläuft sich der Wert des Unternehmens auf 5,5 Milliarden USD. Deel ist mit dieser Investition zum am höchsten bewerteten Unternehmen im globalen Bereich Einstellungen, Zahlungen und Compliance geworden.

Deel Interface (Graphic: Business Wire)

Diese neue Finanzierungsrunde wurde von dem US-amerikanischen Unternehmen Coatue geleitet. Die Partner Rahul Kishore und Lucas Swisher leiteten den Deal. Mehrere neue und bisherige Investoren beteiligten sich ebenfalls an dieser Runde, darunter Altimeter Capital, Andreessen Horowitz, der YC Continuity Fund, Spark Capital, Greenbay Ventures, Neo sowie über 40 der führenden Betreiber der Welt.

Seit der Gründung von Deel im Jahr 2019 verfolgt das Team das von vier auf 400 Beschäftigte gewachsen ist den Auftrag, Telearbeit für Teams und Unternehmen überall auf der Welt besser zugänglich zu machen und das beste Onboarding-Erlebnis für Beschäftigte zu entwickeln, das es auf dem Markt gibt. Heute erfinden Unternehmen die Art und Weise neu, wie neue, flexible Arbeitsverhältnisse aussehen, um Top-Talente für sich zu gewinnen und zu behalten. Deel räumt Einstellungshindernisse aus dem Weg und schafft Chancen für alle. Dafür stellt das Unternehmen eine Plattform, Werkzeuge und Flexibilität bereit, die es Teams ermöglichen, immer und überall Erfolg zu haben, wann und wo sie arbeiten wollen.

Deel betreut mehr als 4.500 Kunden weltweit in über 150 Ländern, darunter Marken wie Coinbase, Intercom und Shopify. Ganz gleich, ob ein Unternehmen eine hybride oder eine vollständig aus der Ferne organisierte Arbeitsumgebung übernehmen oder Talente aus der ganzen Welt einstellen möchte die Technologien von Deel bieten beispiellose Ressourcen u. a. für Gehaltsabrechnungen, Personalwesen, Compliance, Sonderzulagen und Zusatzleistungen, die für Einstellung und Organisation eines globalen Teams erforderlich sind etwas, für dessen Erledigung Unternehmen zuvor ein gesamtes internes Team gebraucht hätten. Mit Deel können Unternehmen Mitarbeiter und Auftragnehmer in weniger als 5 Minuten regelkonform einstellen, ohne dass dafür ein lokales Büro notwendig wäre. Unternehmen können ihre Teams auch mit einem Klick in mehr als 120 Währungen bezahlen.

"Wir haben Deel seit 2020 beobachtet und waren beeindruckt von der Vision von Alex und Shuo", sagte Rahul Kishore, ein Senior Managing Director bei Coatue. "Als wir mehr über Deel erfuhren, waren wir begeistert von der gewachsenen, eindrucksvollen Größe des Unternehmens. Wir sind überzeugt, dass wir erst am Anfang der Möglichkeiten stehen, die diesem Team offenstehen." Lucas Swisher, ein General Partner bei Coatue, der bei der Leitung der Runde mitwirkte, fügte hinzu: "Wir waren dann beeindruckt davon, wie gut die Plattform in der Lage war, etwas von so enormem Umfang in ein Tool zu destillieren, das jeder dafür nutzen kann, den Traum von globalen Einstellungen zu realisieren."

"Die Arbeitsweise der Menschen ändert sich grundlegend. Und es gibt kein Zurück", sagte Alex Bouaziz, CEO von Deel. "Wir haben Deel gegründet, weil wir nicht wollten, dass Einstellungen oder Zahlungen Unternehmen davon abhalten, die besten globalen Teams aufzubauen oder die besten globalen Talente zu finden. Wir werden die Standards für die Arbeitsweisen von Unternehmen weiterhin herausfordern und Tools entwickeln, die die Zukunft der Arbeit prägen."

"Wir waren von Anfang an bei Deel mit an Bord und konnten miterleben, wie sich das Unternehmen transformiert und in Rekordzeit Tools entwickelt hat, um ein besseres Erlebnis für Unternehmen und ihre Teams zu schaffen", sagte Anish Acharya, General Partner bei Andreessen Horowitz. "Deel hat eine strahlende Zukunft vor sich, aber noch strahlender ist die Zukunft für die internationalen Teams, denen das Unternehmen weltweit den Weg ebnet."

Über Deel

Deel ist eine führende globale Lösung für Compliance und Gehaltsabrechnungen, mit der Unternehmen jede Arbeitskraft überall einstellen können. Die Technologien von Deel bieten beispiellose Ressourcen u. a. für Gehaltsabrechnungen, Personalwesen, Compliance, Sonderzulagen und Zusatzleistungen, die für Einstellung und Organisation eines globalen Teams erforderlich sind.

Mittels eines technikgestützten Selbstbedienungsverfahrens können die Kunden von Deel unabhängige Auftragnehmer und Vollzeitbeschäftigte in über 150 Ländern regelkonform und innerhalb von Minuten einstellen. Mit mehr als 250 Fachleuten für Recht, Buchhaltung, Mobilität und Steuern als Partnern ermöglicht es Deel jedem Unternehmen, lokalisierte Verträge aus einem Archiv von Vorlagen auf regelkonforme Weise zu erstellen, zu unterzeichnen und zu versenden und Teams mit einem Klick in mehr als 120 Währungen zu bezahlen.

Deel wurde im Jahr 2019 von Alex Bouaziz und Shuo Wang gegründet und ist ein vollständig dezentrales Unternehmen mit Beschäftigten weltweit. Mehr über Deel erfahren Sie hier.

Über Coatue

Coatue ist eine der größten Technologie-Investitionsplattformen der Welt mit einem verwalteten Vermögen von über 45 Milliarden USD. Unser engagiertes Team von Ingenieuren und Datenwissenschaftlern arbeitet eng mit Anlageexperten zusammen, um den Gründern und Führungsteams in unserem Portfolio einen Mehrwert zu bieten. Mit Risiko-, Wachstums- und öffentlichen Mitteln unterstützen wir Unternehmer aus der ganzen Welt und in jeder Wachstumsphase. Zu unseren privaten Investitionen zählen unter anderem Airtable, Ant Financial, Anaplan, ByteDance, Chime, Databricks, DoorDash, Instacart, Meituan, Snap, Snowflake und Spotify.

