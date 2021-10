WSJ Intelligence führte eine neue internationale CEO-Umfrage für den globalen Technologie- und Geschäftslösungsanbieter NTT durch. Die Umfrage konzentriert sich auf die Rolle der Unternehmen bei der Erreichung gesellschaftlicher Ziele.

WSJ Intelligence führte eine Umfrage unter 351 CEOs großer Unternehmen aus zehn Schlüsselbranchen in 15 Ländern durch, um ihre Ansichten zur Rolle ihrer Organisation in der Gesellschaft, zu Strategien für soziale Auswirkungen, den beteiligten Interessengruppen und wie die COVID-19-Pandemie diese Strategien vorangetrieben hat, zu verstehen.

Die Forschung bestätigt, dass die Menschen nach der Pandemie und der Planet und nicht nur der Profit für Unternehmen jeder Größe immer wichtiger werden. Dieser Trend war zwar vor März 2020 erkennbar, aber die Pandemie hat ihn in den Vordergrund gerückt.

Die neueste Forschung befasst sich auch mit der Frage, wie Unternehmen das Wohlbefinden der Mitarbeiter und das Änderungsmanagement besser unterstützen. Sie deckt die wertvollsten Tools und Tipps für die Umsetzung sozialer Zwecke auf und analysiert gleichzeitig die wichtigsten Herausforderungen.

Hauptergebnisse:

94 stimmen zu, dass "die Pandemie die Erwartungen geschärft hat und große Unternehmen den Interessen aller Stakeholder und nicht nur der Aktionäre dienen."

und nicht nur der Aktionäre dienen." 79 % der Führungskräfte erkennen an, dass der Gesundheit und dem Wohlbefinden der Mitarbeiter in den letzten zwei Jahren eine gestiegene Bedeutung beigemessen wurde

der Führungskräfte erkennen an, dass der 77 % der Befragten stimmen zu, dass das Engagement der Mitarbeiter genauso wichtig ist wie die Rentabilität, wenn es darum geht, Leistungsergebnisse zu steigern

der Befragten stimmen zu, dass das genauso wichtig ist wie die 64 der befragten Unternehmensführer geben an, dass sie einen fest verankerten Zweck haben, der in einem formellen Leitbild festgehalten ist.

haben, der in einem festgehalten ist. 61 der Befragten verfolgen einen sozialen Zweck, indem sie durch nachhaltige Gewinne Wert schaffen und gleichzeitig Schaden minimieren.

54 der Befragten geben an, dass sie hybride Arbeitspläne Homeoffice versus Büro festgelegt haben

53 der Befragten gaben an, dass Cybersicherheit das wichtigsteTechnologie-Tool für die Umsetzung sozialer Zwecke ist, wobei 44 künstliche Intelligenz (KI) als zweitwichtigstes Tool anführen

Nach der Pandemie werden Menschen und der Planet und nicht nur Profit für Unternehmen jeder Größe immer wichtiger, und digitale Technologien werden eine zentrale Rolle bei der Schaffung einer "neuen Normalität" spielen. Eine große Mehrheit der befragten CEOs sagt, dass die Pandemie die Bedeutung des sozialen Zwecks erhöht und diejenigen hervorhebt, die zielgerichtet führen.

Führungskräfte aus der Wirtschaft erkennen an, dass Mitarbeiter in dieser Phase erheblicher Veränderungen Unterstützung benötigen und Unternehmen, die nicht handeln, Gefahr laufen, ihren Wettbewerbsvorteil zu verlieren. Die meisten Befragten heben die erheblichen positiven Auswirkungen auf die finanziellen und nichtfinanziellen Geschäftsergebnisse hervor.

Über diese Studie

Diese Studie wurde im Juni/Juli 2021 unter CEOs aus 15 Ländern durchgeführt, die an einer Online-Umfrage teilgenommen haben, die untersucht, wie Unternehmen das Wohlbefinden der Mitarbeiter und das Änderungsmanagement besser unterstützen und die Bedeutung einer verbesserten internen und externen Kommunikation hervorheben. Sie deckt die wertvollsten Tools und Tipps für die Umsetzung sozialer Zwecke auf und analysiert gleichzeitig die wichtigsten Herausforderungen. Die Befragten repräsentieren Unternehmen, die in 10 großen Branchen tätig sind; Etwa ein Viertel dieser Unternehmen erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 10 Milliarden USD oder mehr, und etwa ein Drittel erwirtschaftet zwischen 500 Millionen USD und 1 Milliarde USD. In der Umfrage wurden CEOs gefragt, wie sie die Rolle ihres Unternehmens in der Gesellschaft, Strategien zur sozialen Wirkung, beteiligte Interessengruppen und wie diese Strategien durch die COVID-19-Pandemie beeinflusst und vorangetrieben wurden. Die Umfrage folgt auf eine ähnliche Umfrage aus dem Jahr 2020 mit dem Titel Building Back with Purpose, die eine Bewertung aufkommender Trends ermöglicht. Lesen Sie die neuesten Forschungsergebnisse, laden Sie bitte das Whitepaper herunter.

Über WSJ Intelligence

WSJ Intelligence, eine Abteilung der Werbeabteilung des Wall Street Journal, führt maßgeschneiderte und sekundäre Recherchen für Marken und Kundenmarken von The Wall Street Journal Barron's Group durch. Durch strenge Analysen liefert WSJ Intelligence Erkenntnisse, die relevant, aktuell und zuverlässig sind. Die Nachrichtenorganisation Wall Street Journal war an der Erstellung dieser Inhalte nicht beteiligt.

Über NTT

NTT glaubt daran, durch unsere Geschäftstätigkeit einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Wir helfen Menschen, Kunden und Gemeinschaften, selbstbewusst in die digitale Zukunft zu gehen und eine bessere Welt zu gestalten. Unsere Dienstleistungen umfassen digitale Unternehmensberatung, Technologie und Managed Services für Cybersicherheit, Anwendungen, Arbeitsplatz, Cloud, Rechenzentren und Netzwerke. Als ein globaler Top-5-Anbieter von Technologie- und Geschäftslösungen ist unser vielfältiges Team von über 300.000 Mitarbeitern in über 80 Ländern und Regionen tätig und erbringt Dienstleistungen für über 190 von ihnen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211018005895/de/

Contacts:

The Wall Street Journal Barron's Group

Jackie Hunter

+44 (0)7827 283826

jackie.hunter@wsjbarrons.com

Yuzo Aramaki

Senior Manager

Press Relations of NTT Corporation

E-Mail: ntt-pr@ntt.com