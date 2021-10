Das Herbstwetter an der Börse mit kurzem Schauer im DAX war nicht zu übersehen. Dabei wurde erst lange die 15.500 gehalten und am Ende dann doch unterschritten. Jedoch nur knapp. Mit den negativen Vorgaben aus China hatte der DAX zunächst Mühe, den Wochenstart ohne größeres Minus zu absolvieren. Die Ausbruchsmarke vom Freitag, an der wir den Abwärtstrend gebrochen hatten, konnte lange Zeit verteidigt werden. So lief der DAX eher seitwärts ohne weitere ...

