Hengshui, China (ots/PRNewswire) -Die Veranstaltung feiert ihr 10-jähriges JubiläumDer Hengshui Lake Marathon und die chinesischen Marathon-Meisterschaften in Hengshui, genannt "Bank of Hengshui Cup" 2021, starteten am 17. Oktober um 07:30 Uhr auf dem Hengshui Lake Marathon Square. Rund 20.000 Läufer aus ganz China nahmen daran teil. Die Anmut der Athleten beim Start vor der atemberaubenden Kulisse der Stadt schuf eine liebenswerte Momentaufnahme voller Freude und Spannung, die den 10. Jahrestag des Hengshui Lake Marathon prägte.Der Lauf fand erneut auf der Strecke rund um den See am Hengshui Lake Marathon Square statt. Die Ziellinie für die volle Strecke und den Halbmarathon befand sich Hengshui Lake Marathon Square, der Health Run endete am Nordtor des Garden Expo Park.Nach einem harten Wettkampf gewann Guan Yousheng den kompletten Marathon der Männer mit einer Zeit von 2:14:59. Chen Liqin überquerte die Ziellinie nach 2:40:02 und entschied den Lauf der Damen damit für sich. Die Halbmarathon-Läufe gewannen Xie Jie bei den Herren und Yin Xiaoyu bei den Damen, mit Zeiten von 1:10:47 und 1:18:40.Den Hengshui Lake Marathon gibt es seit 2012, damit findet er in diesem Jahr zum zehnten Mal statt. Dank der erfolgreichen jährlichen Ausrichtung der Veranstaltung über zehn Jahre hinweg hat Hengshui zahlreiche wertvolle Erfahrungen gesammelt. Gleichzeitig haben sich die Bekanntheit und Status der Stadt sowohl im Land als auch international verbessert. Der Hengshui Lake Marathon wurde als "Gold Medal Race" der Chinese Athletic Association (CAA) und als "Gold Label Race" der IAAF ausgezeichnet. Es ist die einzige Veranstaltung in der Provinz Hebei mit diesen beiden Bezeichnungen.Die Veranstaltung ist ihrer Gründungsmission treu geblieben, jedes Jahr aufs Neue Höchstleistungen zu präsentieren und immer größeres Vertrauen in ihr langfristiges Bestehen zu schaffen. Mit Blick auf ein weiteres erfolgreiches Jahrzehnt haben die Organisatoren der Veranstaltung erklärt, sich weiterhin für eine stetige Verbesserung der Qualität der Dienstleistungen für den Marathon und die Läufer einsetzen zu wollen, die lokale Kultur zu fördern und gleichzeitig die Bekanntheit von Hengshui international weiter zu erhöhen und Beitrag zur Wirtschaft, Regierungsführung, Kultur, Vitalität, zum Charisma und zur Sicherheit der Stadt Hengshui zu leisten.Pressekontakt:Jia'nan Xu15010902769@163.com+86-15010902769Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1662047/Photo.jpgOriginal-Content von: Hengshui Lake International Marathon Organizing Committee, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100065929/100879587