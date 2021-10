MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Ampel/Streit um das Finanzministerium:

"In der Ampelkoalition ist es wie in der Ehe: Nach den Flitterwochen fängt der Ärger an. Der Honeymoon, das waren die Sondierungen. Jetzt starten die Koalitionsgespräche, da geht es ans Eingemachte. Ausgerechnet die neuen Männerfreunde Christian Lindner und Robert Habeck streiten um das Finanzministerium. Für die Liberalen geht es um alles. Ihr viel beachteter Sondierungserfolg mit der Absage an Steuererhöhungen und höhere Schulden wäre schnell als Muster ohne Wert entlarvt, wenn nicht FDP-Chef Lindner als neuer Herr des Geldes die Erfüllung der Abmachungen kontrollieren dürfte, sondern Robert Habeck mit seinem grünen Hang zur Staatswirtschaft. Das würde das Vertrauen, das die angehende Ampel im liberalen Bürgertum gerade aufgebaut hat, mit einem Schlag zerstören und das ganze Projekt von Anfang an auf die schiefe Bahn führen."/al/DP/ngu