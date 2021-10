Die SPAR Supermärkte zeichnen sich durch ein vielfältiges, regional ausgerichtetes Sortiment an Produkten für den täglichen Bedarf aus. Dieses orientiert sich stark an den Wünschen und Bedürfnissen der Kundschaft. Für Anregungen insbesondere hinsichtlich der Eigenmarken haben die SPAR Mitarbeitenden stets ein offenes Ohr. Deshalb wurde in den vergangenen Monaten...

Den vollständigen Artikel lesen ...