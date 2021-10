DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben erneut eine Rakete getestet. Pjöngjang habe ein nicht identifiziertes Geschoss östlich der koreanischen Halbinsel ins Meer gefeuert, teilte das südkoreanische Militär am Dienstag mit. Nordkorea hatte in den vergangenen Wochen mehrfach Raketen getestet. Ende September meldete Pjöngjang zuletzt den erfolgreichen Test einer Hyperschall-Rakete. Sollten die nordkoreanischen Angaben zutreffen, hätte das international isolierte Land eine weitere Etappe bei der Aufrüstung seines Waffenarsenals erreicht. Hyperschall-Raketen sind extrem schnell und flexibel, was ihre Zerstörung durch Raketenabwehrsysteme stark erschwert. Zahlreiche westliche Staaten hatten den mutmaßlichen Hyperschall-Raketentest scharf verurteilt. Das international weitgehend isolierte Nordkorea steht wegen seines Atom- und Raketenprogramms unter strikten US- und UN-Sanktionen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:30 Johnson & Johnson, Ergebnis 3Q, New Brunswick

13:00 Procter & Gamble Co, Ergebnis 1Q, Cincinnati

13:00 Philip Morris International Inc, Ergebnis 3Q, New York

13:00 Travelers Cos Inc, Ergebnis 3Q, St. Paul

22:00 Netflix Inc, Ergebnis 3Q, Los Gatos

22:30 United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 3Q, Chicago

Im Lauf des Tages:

US/United Airlines, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen September Baubeginne PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: +3,9% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -3,4% gg Vm zuvor: +6,0% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.477,25 -0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.284,50 -0,0% Nikkei-225 29.194,54 +0,6% Hang-Seng-Index 25.710,17 +1,2% Kospi 3.124,82 +3,9% Shanghai-Composite 3.595,58 +0,8% S&P/ASX 200 7.383,70 +0,0%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - Die Börsen folgen den positiven Vorgaben der Wall Street. In Tokio sind vor allem E-Commerce und Elektronikwerte gesucht. Mercari gewinnen 6,1 Prozent, Lasertec 4,5 Prozent. Auf dem chinesischen Festland erholen sich die Börsen, nachdem am Vortag schwache Daten zum Wirtschaftswachstum in China das Sentiment belastet hatte. KGI Securities rechnet damit, dass die Regierung in Peking gezielte Maßnahmen zur Stabilisierung des Wachstums und zur Unterstützung des Konsums ergreifen wird. Dass Nordkorea nach südkoreanischen Angaben erneut eine Rakete getestet hat, belastet den Handel in Seoul nicht. Gefragt sind auch hier Technologiewerte. Das Index-Schwergewicht Samsung Electronics gewinnt 0,9 Prozent. Für die Aktie des Internet-Konzerns Kakao geht es um 3,7 Prozent nach oben. In Australien legt der S&P-ASX 200 indessen etwas weniger zu. Die Aktie des Bergbaukonzerns BHP gibt 1,6 Prozent nach, nachdem das Unternehmen im ersten Geschäftsquartal wegen Wartungsarbeiten weniger Eisenerz, Kupfer und Kohle gefördert hat.

US-NACHBÖRSE

Im nachbörslichen Handel hat die Aktie des Stahlherstellers Steel Dynamics 1,4 Prozent zugelegt. Der Konzern hat im dritten Quartal den Nettogewinn aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage und höherer Preise kräftig auf 991 Millionen Dollar gesteigert, gegenüber 100,1 Millionen im Vorjahr. Tupperware Brands rückten 0,4 Prozent vor. Das Unternehmen will sein Beauty-Geschäft House of Fuller in Mexiko verkaufen, um sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren. Zions Bancorp gaben 2,7 Prozent nach. Die regionale Bankgesellschaft hat im dritten Quartal aufgrund der Auflösung von Rückstellungen die Gewinnerwartungen übertroffen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.258,61 -0,1% -36,15 +15,2% S&P-500 4.486,46 +0,3% 15,09 +19,5% Nasdaq-Comp. 15.021,81 +0,8% 124,47 +16,6% Nasdaq-100 15.300,89 +1,0% 153,97 +18,7% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 778 Mio 979 Mio Gewinner 1.597 1.619 Verlierer 1.699 1.690 Unverändert 144 139

Freundlich - Gestiegene Marktzinsen in den USA und schwache Konjunkturdaten aus China und den USA dämpften die Kauflust nur zu Beginn. Die Anleger hakten die Daten bald ab und griffen vor allem zu Aktien aus den Sektoren Konsumgüter des nicht-täglichen Bedarfs (+1,9%), Einzelhandel (+1,2%) und Technologie (+1,1%) zu. Beobachter erklärten dies mit der fundamental immer noch guten Lage der US-Unternehmen. Außerdem verfügten die US-Verbraucher über reichlich Geld, das in den Konsum fließen könne, hieß es. Nach erfolgreichen Studienergebnissen zu einem Corona-Impfstoff zogen die ADR-Titel des französischen Biotechnologie-Unternehmens Valneva um fast 33 Prozent an. Oyster Point Pharma stiegen um 1,9 Prozent. Die Pharmagesellschaft hat eine Zulassung in den USA erhalten. Dagegen hat die US-Arzneimittelbehörde FDA dem Revance-Mittel DaxibotulinumtoxinA die Zulassung zunächst verweigert. Revance Therapeutics fielen um gut 39 Prozent. Den Daumen gesenkt hat die Behörde auch über ein Lungenhochdruck-Mittel von Mannkind (-18,3%). Die Aktie des Entwicklungspartners United Therapeutics sank um 1,5 Prozent. Schwächster Wert im Dow war die Disney-Aktie mit minus 3,0 Prozent. Barclays hatte die Titel auf Equalweight von Overweight abgestuft. Zillow brachen um 9,4 Prozent ein. Das Immobilienunternehmen erklärte, dass es für den Rest des Jahres keine Häuser mehr kaufen werde. Es befinde sich "jenseits der operativen Kapazität".

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,42 2,8 0,39 30,2 5 Jahre 1,16 3,5 1,12 79,8 7 Jahre 1,44 2,7 1,41 79,0 10 Jahre 1,59 1,2 1,57 66,8 30 Jahre 2,02 -1,9 2,04 37,5

Die steigenden Inflationssorgen belasteten die Notierungen am Rentenmarkt. Zudem verwiesen Händler auf die nachlassende Unterstützung mit sinkenden Kaufvolumina durch die Notenbanken.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:43 Uhr % YTD EUR/USD 1,1649 +0,3% 1,1611 1,1587 -4,6% EUR/JPY 132,99 +0,2% 132,73 132,42 +5,5% EUR/GBP 0,8456 -0,0% 0,8457 0,8434 -5,3% GBP/USD 1,3774 +0,3% 1,3730 1,3738 +0,7% USD/JPY 114,17 -0,1% 114,32 114,30 +10,6% USD/KRW 1.180,63 -0,4% 1.185,83 1.186,27 +8,7% USD/CNY 6,4118 -0,3% 6,4299 6,4342 -1,8% USD/CNH 6,4076 -0,3% 6,4273 6,4335 -1,5% USD/HKD 7,7787 +0,0% 7,7779 7,7787 +0,3% AUD/USD 0,7457 +0,6% 0,7413 0,7401 -3,2% NZD/USD 0,7127 +0,6% 0,7084 0,7065 -0,8% Bitcoin BTC/USD 62.383,51 +0,9% 61.804,51 62.388,26 +114,7%

Der Dollar gab mit den schwachen US-Daten leicht nach, auf Tagessicht bewegte er sich aber kaum - der Dollarindex stagnierte. Bitcoin war derweil weiter gefragt, gestützt vom anstehenden Debüt eines ETF auf die Kryptowährung, der erstmals am Dienstag an der Nyse gehandelt werden soll. Überdies erwägt das auf digitale Zahlungen spezialisierte Unternehmen Square den Aufbau eines Bitcoin-Schürfsystems. Das Allzeithoch von 65.000 Dollar sei in Sicht, sagte Oanda-Analyst Jeffrey Halley. Bei einem Tagesschluss oberhalb dieser Marke wäre der Weg frei für einen weiteren Anstieg mit Ziel 80.000 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,71 82,44 +0,3% 0,27 +72,9% Brent/ICE 84,51 84,33 +0,2% 0,18 +66,6%

Bei den Ölpreisen schien nach dem rasanten Anstieg der zurückliegenden Wochen erst einmal die Luft raus zu sein. Die US-Sorte WTI notierte zum Settlement noch 0,2 Prozent höher. Brent gab um 0,6 Prozent nach. Die hohen Preise auf dem Energiemarkt bergen nach Ansicht von Beobachtern die Gefahr, die Nachfrage regelrecht zu vernichten. Allerdings gebe es keine Anzeichen für eine baldige Entspannung der Energiekrise in China und auch der Rest Nordasiens und Europas kämpfe mit knappen Energievorräten - besonders bei Erdgas, hieß es im Handel.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.774,34 1.764,88 +0,5% +9,47 -6,5% Silber (Spot) 23,47 23,18 +1,3% +0,29 -11,1% Platin (Spot) 1.051,75 1.038,98 +1,2% +12,78 -1,7% Kupfer-Future 4,76 4,73 +0,7% +0,03 +35,0%

Die steigenden Marktzinsen drückten auf den Goldpreis. Die Feinunze zeigte sich knapp behauptet bei 1.765 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

BITCOIN-ETF

An der New Yorker Börse geht am Dienstag erstmals ein an die Digitalwährung Bitcoin gekoppelter ETF-Indexfonds an den Start, wie ETF-Anbieter ProShares bekanntgab. Mit dem börsengehandelten Indexfonds namens "Bito" könnten Investoren von der Kursentwicklung des Bitcoin profitieren, ohne ein Kryptowährung-Konto zu benötigen. Der Fonds investiert demnach nicht direkt in den Bitcoin, sondern in Bitcoin-Termingeschäfte.

APPLE

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 19, 2021 01:28 ET (05:28 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

hat bei einer Online-Veranstaltung neue Produkte vorgestellt, darunter einen nur gut 8 Zentimeter großen Homepod-Minilautsprecher. Der Homepod wird im November für 99 US-Dollar erhältlich sein. Wie der Konzern weiter mitteilte, wird die dritte Generation der Airpods-Kopfhörer räumliches Audio und eine längere Akkulaufzeit bieten. Die neuen Airpods sind ab Dienstag im Handel erhältlich.

BIONTECH/PFIZER

Pfizer und Biontech haben für eine neue Rezeptur ihres Covid-19-Impfstoffes Comirnaty eine positive Stellungnahme vom Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) erhalten. Die neue Rezeptur erfordert keine Verdünnung des Konzentrats und wird in einer Packungsgröße von zehn Fläschchen (60 Dosen) erhältlich sein. Dadurch werde sich die Handhabung des Impfstoffs vereinfachen.

BHP

Der Bergbaukonzern hat im ersten Geschäftsquartal weniger Eisenerz und Kupfer produziert, was hauptsächlich geplanten Wartungsarbeiten geschuldet war. Die Förderung von Eisenerz lag in den drei Monaten per Ende September bei 63,3 Millionen Tonnen, das waren 4 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum und 3 Prozent weniger als im Vorquartal. Die BHP Group bekräftigte, dass sie im Gesamtjahr 2021/22 zwischen 249 und 259 Tonnen Eisenerz produzieren will.

DISNEY

Mehrere Superhelden-Filme der Marvel Studios sowie die Fortsetzung der Indiana-Jones-Reihe kommen bedeutend später als ursprünglich geplant in die Kinos. Die Veröffentlichungstermine der Filme wurden teilweise um fast ein Jahr verschoben, wie aus dem am Montag aktualisierten Veröffentlichungskalender des Disney-Konzerns hervorgeht. Einige dieser Filme waren zuvor bereits wegen der Corona-Pandemie verschoben worden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/err

(END) Dow Jones Newswires

October 19, 2021 01:28 ET (05:28 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.