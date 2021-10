AXA Partners Deutschland und das schwedische Insurtech-Unternehmen Upptec arbeiten zusammen an der Einführung der Schadensautomatisierung dies ist die erste Partnerschaft ihrer Art in Deutschland. Die datengesteuerte Schadensbewertung wird primär die gesamte Haushaltselektronik umfassen.

Die Implementierung der Schadensautomatisierung für Hausratsversicherungen hat Upptec in größten Teilen Europas bereits erfolgreich umgesetzt. AXA Partners ist der erste Kunde in Deutschland, der eine datengesteuerte und automatisierte Schadensbewertung für Elektronik auf der Grundlage lokaler Echtzeitdaten mit vollständigen Automatisierungsfunktionen einführt.

"AXA Partners freut sich, die Integration der Bewertungslösung von Upptec in unseren Schadensprozess erfolgreich umgesetzt zu haben. Dies ermöglicht es uns, unsere Kunden bei der Wiederbeschaffung ihrer Besitztümer direkt zu Hause zu unterstützen und das Kundenerlebnis somit auf eine neue Ebene zu bringen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Upptec, wodurch die Schadensabwicklung auf dem deutschen Markt der Versicherungsnehmer optimiert und automatisiert wird.", erläutert Kirsten Wenz, TPA Manager Consumer Electronics, AXA Partners Deutschland.

"Wir sind sehr stolz darüber, eine Lösung zur Schadensbewertung mit Echtzeit-Antworten aus dem lokalen Markt für AXA Partners bereitstellen zu können. Dies ist der Beginn einer Partnerschaft mit großem Potenzial und gemeinsamen Zielen. Durch die Digitalisierung und Automatisierung des Schadensprozesses wird dieser für die Versicherungsnehmer transparent, objektiv und schnell. Auf diese Weise können wir neue Standards für die digitale Schadensbearbeitung in Deutschland setzen.", berichtet Magnus Franck, CEO von Upptec.

Über AXA Partners Deutschland

AXA Partners ist Teil der internationalen AXA-Gruppe mit Hauptsitz in Paris und zählt zu den führenden Assistance- und Versicherungsanbietern weltweit. Mit mehr als 1.000 Geschäftspartnern auf der ganzen Welt arbeitet AXA Partners an innovativen Lösungen für mehr Sicherheit und ein Plus an Lebensqualität. International beschäftigt AXA Partners mehr als 9.000 Mitarbeiter. Mit diesem starken Netzwerk und Servicepartnern in mehr als 200 Ländern steht AXA Partners ihren Kunden zuverlässig im Schadensfall zur Seite rund um den Globus, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr.

Erfahren Sie mehr auf axapartners.de.

Über Upptec

Upptec will die Versicherungsbranche weltweit verändern, indem die digitale Schadensregulierung einfach, schnell und mühelos umgesetzt wird. Von der ersten Schadensmeldung bis zur Regulierung automatisieren Upptec die Schadensprozesse. Upptec schafft es, Kosten zu senken, Effizienz zu steigern und nachhaltiges Denken für Partner und Kunden voranzutreiben. Dadurch kann Upptec digitale und, verbraucherzentrierte Erlebnisse bieten.

Für weitere Informationen besuchen Sie upptec.com.

