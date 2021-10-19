BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR DWS AUF 44 (45) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT LUFTHANSA AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 6,30 (7,00) EURBERENBERG SENKT TEAMVIEWER AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 16,50 (40,00) EURDEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 107 (105) EUR - 'BUY'EXANE BNP SENKT TEAMVIEWER AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - ZIEL 15 (40) EURJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 52 (50) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 196 (192) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 85 (82) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 76 (72) EUR - 'NEUTRAL' JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR STRÖER AUF 114 (109) EUR - 'OVERWEIGHT'RBC HEBT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 68 (66) EUR - 'OUTPERFORM'STIFEL SENKT ZIEL FÜR HEIDELBERGCEMENT AUF 85 (89) EUR - 'BUY'STIFEL STARTET SIXT-STÄMME MIT ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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