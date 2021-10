...Eisenerz und Kupfer. Das war jedoch hauptsächlich geplanten Wartungsarbeiten geschuldet. Die Förderung von Eisenerz lag in den drei Monaten per Ende September bei 63,3 Mio. Tonnen, das waren 4 % weniger als im Vorjahreszeitraum und 3 % weniger als im Vorquartal. Der Konzern hat während des Quartals umfangreiche Wartungsarbeiten seiner Anlagen in Australien vorgenommen. Geringere Einflüsse auf die Fördermengen hatten pandemiebedingte Grenzschließungen, was zu einem temporären Mangel an Arbeitskräften in bestimmten Bereichen führte. BHP ist der weltweit drittgrößte Produzent von Eisenerz.



Der Konzern produzierte im Quartal 376.500 Tonnen Kupfer, das waren 9 % weniger im Jahres- und 7 % weniger im Quartalsvergleich. Auch hier machten sich Wartungsarbeiten bemerkbar.



