The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.10.2021

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.10.2021



ISIN Name

DE000DDA0UK7 DZ BANK IS.A1202

DE000DK0VBJ7 DEKA NK FESTZINS 19/21

CH0434678410 SULZER 18-21

XS1521058518 AMER.EXPR.CR. 16/21

