Der Future auf den S&P 500 steigt am Dienstag auf den höchsten Stand seit dem 15. September. Die Rally wird durch die Erholung bei Technologie-Aktien, die soliden US-Quartalszahlen und die positiven Vorzeichen an den asiatischen Börsen gestützt. Am Montag setzte der marktbreite Aktienindex seinen Kursanstieg für einen vierten Handelstag fort, da er die Anfangsverluste ausgleichen konnte und am späten Nachmittag ins Plus drehte. Durch den Durchbruch über das Hoch vom 27. September (4.472 Punkte) ...

