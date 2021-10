Der Bitcoin kann heute eine Art Meilenstein feiern. Heute geht in New York ein Bitcoin ETF an den Start. Netflix verkündet heute Quartalszahlen. Bitcoin ETF ab heute handelbar Der Anbieter "ProShares" bietet ab heute über US-Börsen im regulären Handel den Exchange Traded Fund (ETF) namens "ProShares Bitcoin Strategy ETF" an (US-Börsensymbol BITO) - so wurde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...