Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Ölnotierungen steigen weiter und mit ihnen ziehen auch die Inflationserwartungen weiter an, so die Analysten der Helaba.Die 5J/5J-Forward-Inflationsrate liege nun in der Eurozone bei 1,90% und damit auf dem höchsten Niveau seit 2014. Auch in den USA sei der 5J/5JSatz gestiegen. Unter Ausschluss der Intraday-Spitzen sei auch hier ein 7-Jahreshoch markiert worden. Die Rentenmärkte dies- und jenseits des Atlantiks würden sich entsprechend belastet zeigen. Inzwischen seien es nicht nur die mittel- und langfristigen Inflationserwartungen, die renditetreibend wirken würden, zunehmend baue sich auch eine Zinserhöhungserwartung auf, sodass die US-Zinskurve zuletzt flacher geworden sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...