Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43), die weltweit führende lokale Lieferplattform, gab heute eine Investition von 235 Millionen US-Dollar (200 Millionen Euro) in das Berliner On-Demand-Liefer-Startup Gorillas Technologies GmbH ("Gorillas") bekannt. Delivery Hero hat Gorillas" Serie-C-Finanzierungsrunde, an der Tencent, Coatue, DST und andere hochkarätige Investoren beteiligt waren, angeführt. Dabei wurden fast 1 Mrd. USD zu einer Pre-Money-Bewertung von 2,1 Mrd. USD eingesammelt und Delivery Hero hält nun rund 8% an Gorillas. Diese Investition hebt einmal mehr Delivery Heros Engagement hervor, ...

