NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Danone auf "Buy" mit einem Kursziel von 70,75 Euro belassen. Dank dem Geschäft mit Milchprodukten und pflanzlichen Alternativen habe der Lebensmittelkonzern besser abgeschnitten als gedacht, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Angesichts der Nervosität der Investoren im Vorfeld der Berichterstattung, dürfte das bekräftigte Margenziel gut ankommen. Allerdings sollte sich der Markt auch auf den Rückgang im Segment Babynahrung fokussieren./tav/edh



