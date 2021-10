Gazprom (WKN: 903276) und Nord Stream 2 sind bereit: Im baulichen Sinne bereits seit einigen Wochen. Immerhin konnten wir die Fertigstellung der EU-Pipeline bereits zum Spätsommer beziehungsweise Anfang Herbst zelebrieren. Ohne Zweifel ein wichtiger Meilenstein nach Jahren der Verzögerung. Allerdings zeichnet sich zum Wochenstart auch in anderer Weise die Bereitschaft ab. Riskieren wir einen Blick darauf, was bei Gazprom und Nord Stream 2 jetzt ebenfalls komplett ist. Sowie auch, was noch fehlt, ...

