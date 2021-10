ZEN.COM-Kunden in 25 Ländern können jetzt mit Paysafecash Bargeld auf ihre Konten einzahlen

Paysafe (NYSE: PSFE), die führende Plattform für integrierten Zahlungsverkehr, hat heute die Erweiterung ihrer Partnerschaft mit dem Zahlungsanbieter ZEN.COM bekanntgegeben. Paysafecash, die eCash-Lösung von Paysafe, kann nun von Privat- und Geschäftskunden in 25 Ländern Europas genutzt werden, um Bargeld schnell und sicher in die digitalen Wallets von ZEN.COM einzuzahlen.

Nach der Auswahl von Paysafecash als Auflademethode in der ZEN.COM-Mobile App wählt der Kunde den Einzahlungsbetrag und generiert einen individuellen Barcode für die Transaktion. Dieser Barcode muss nicht sofort verwendet werden, der Kunde hat 72 Stunden Zeit für den nächsten Schritt. Innerhalb dieser Zeit kann er zu einer nahegelegenen Zahlstelle gehen, den Barcode am Kassenterminal einscannen und den Betrag bar bezahlen. Der Betrag wird innerhalb weniger Minuten seiner digitalen Wallet von ZEN.COM gutgeschrieben. Die Wallet kann Konten in 30 Währungen verwalten und zudem für den Währungsumtausch und auch als Zahlungskarte verwendet werden. Mit ihrer integrierten IBAN-Nummer ergänzt die Wallet außerdem das traditionelle Bankkonto und ermöglicht Überweisungen.

Die Integration von Paysafecash in ZEN.COM bietet eine stark nachgefragte Bargeld-Aufladeoption für Kunden von Digital Banking in den folgenden 25 Ländern: Belgien, Bulgarien, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Zypern.

Die heutige Ankündigung ist die jüngste Weiterentwicklung in der laufenden Zusammenarbeit zwischen den beiden Partnern. Die Geschäftskunden von ZEN.COM hatten bereits die Möglichkeit, Zahlungen über paysafecard (die führende Prepaid-Lösung von Paysafe) und die digitale Wallet Skrill zu akzeptieren. Darüber hinaus wurde paysafecard für das Aufladen von Wallets aktiviert. Weitere Integrationen von Zahlungslösungen von Paysafe sind in Planung.

Michal Boguslawski, Commercial Director von ZEN.COM, erklärt dazu: "Die Finanzdienst-leistungsbranche und die Bedürfnisse der Konsumenten in diesem Bereich ändern sich täglich. Die allgemeinen Trends zeigen jedoch ganz klar, dass die Konsumenten neben Sicherheit auch Bequemlichkeit suchen. Der Schlüssel, um diese Bedürfnisse zu erfüllen, sind Innovation und Zusammenarbeit zwischen den Akteuren der Branche. Wir bei ZEN.COM sind bestrebt, sowohl Unternehmen als auch Kunden eine All-in-One-Lösung zu bieten. Unsere Zusammenarbeit mit Paysafe, unserem langjährigen und geschätzten Partner, kommt mehreren Kundengruppen zugute: Händlern bieten wir damit eine größere Auswahl an Zahlungsmethoden an, und Kunden können damit ihre bevorzugte Zahlungsmethode nutzen. Die Zusammenarbeit mit Paysafe als agilem und vertrauenswürdigem Partner ist eine Freude."

Udo Müller, CEO der eCash-Division von Paysafe, zu der paysafecard and Paysafecash gehören, ergänzt: "Ich freue mich über die Erweiterung unserer Partnerschaft mit ZEN.COM, um mit Paysafecash eine bargeldbasierte Einzahlungsfunktion anzubieten. Unser eCash-Netzwerk ist bestens etabliert und wird ständig erweitert. Dadurch bieten wir eine sehr bequeme und leicht zugängliche Wallet-Loading-Option für jene Kunden von ZEN.COM, die Bargeld bevorzugen vor dem Hintergrund, dass Bargeld in vielen dieser Länder ein Eckpfeiler der Zahlungslandschaft bleiben wird."

Über Paysafecash

Paysafecash, von der führenden spezialisierten Zahlungsplattform Paysafe, ist eine eCash-Zahlungsmethode für Kunden, die online einfach und sicher mit Bargeld bezahlen wollen. Paysafecash ist in fast 30 Ländern verfügbar und ermöglicht Online-Transaktionen für Kunden, die keine Debit- oder Kreditkarte besitzen oder diese nicht online nutzen möchten. Die Zahlung erfolgt durch die Generierung eines Barcodes während des Online-Checkouts, der dann an einer der mehr als 190.000 Zahlstellen gescannt und bezahlt werden kann. Paysafecash wurde 2018 vom gleichen Paysafe-Team auf den Markt gebracht, das im Jahr 200 die preisgekrönte Prepaid-Bargeld-Lösung paysafecard entwickelt hat- Als Marktführer für eCash-Zahlungslösungen ermöglicht paysafecard den Kunden, Prepaid-Voucher zu kaufen, die sie dann online einlösen können.

Über Paysafe Limited

Paysafe Limited ("Paysafe") (NYSE: PSFE) (PSFE.WS) ist eine führende spezialisierte Zahlungsplattform mit dem zentralen Ziel, Unternehmen und Konsumenten zu verbinden, um nahtlose Zahlungsvorgänge zu ermöglichen. Dabei wird auf die internationale, branchenführende Expertise im Processing, bei digitalen Wallets und Bargeldlösungen für das Internet zurückgegriffen.

Mit über 20 Jahren Erfahrung im Online-Zahlungsgeschäft, einem jährlichen Gesamttransaktionsvolumen von 100 Mrd. USD im Jahr 2020 und rund 3.400 Mitarbeitern an über 12 globalen Standorten verbindet Paysafe Unternehmen und Konsumenten weltweit durch über 70 Zahlungsarten in mehr als 40 verschiedenen Währungen. Die Lösungen werden auf einer integrierten Plattform geboten und sind auf mobile-initiierte Zahlungen, real-time analytics und die Konvergenz von stationärem und digitalem Handel ausgerichtet.

Zusätzliche Informationen finden Sie auf www.paysafe.com

Über ZEN.COM

ZEN.COM ist ein innovatives Zahlungsmodell, das im November 2020 als Reaktion auf die Herausforderungen des wachsenden E-Commerce-Marktes eingeführt wurde. Durch eine neue Herangehensweise an den Online-Handel und das Bezahlen von Einkäufen soll es sowohl Händler als auch Konsumenten unterstützen. Als Finanzinstitut verfügt ZEN.COM über eine E-Geld-Lizenz unter der Aufsicht der litauischen Zentralbank, und die Europäische Bankenaufsichtsbehörde hat die Geschäftstätigkeit des Unternehmens im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) genehmigt. Damit sind die Dienstleistungen des Fintechs in 31 europäischen Ländern verfügbar. ZEN.COM hat sich auch das Vertrauen führender Zahlungsinstitute erworben. Das Fintech ist direkter Partner zahlreicher Zahlungsorganisationen wie Mastercard, VISA, American Express und Union Pay und ist in Zusammenarbeit mit globalen und lokalen Zahlungsmethoden bestrebt, die höchsten Erwartungen der Kunden zu erfüllen. Das Unternehmen wurde von Dawid Rozek gegründet, dem Schöpfer des internationalen Erfolgs der Auktionsseite für Spieler mit 20 Millionen Kunden.

