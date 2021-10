Was passiert heute an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir werfen heute früh einen Blick auf die Stimmungslage an den Börsen zum Auftakt der Berichtssaison. Wir schauen auf TESLA und die Erwartungen der Analysten vor Veröffentlichung der Zahlen zum abgelaufenen Quartal und wir kommentieren den Kurssprung beim französischen Impfstoffhersteller VALNEVA.

Den vollständigen Artikel lesen ...